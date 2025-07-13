شكرا لقرائتكم خبر عن السوبر المحلي لليد 11 و12 ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

حدد مسئولو اتحاد كرة اليد يومي 11و12 ديسمبر المقبلين موعدا لإقامة السوبر المحلي بمشاركة الأهلي - الزمالك - سبورتنج - سموحة.

وأجريت ظهر اليوم، الأحد، إعادة مراسم قرعة دورى المحترفين لرجال كرة اليد للموسم المحلى الجديد 2025 -2026، بمقر الاتحاد بمجمع صالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

كما تقرر انطلاق المسابقة يوم 29 أغسطس المقبل للمحترفين والمرتبط.

وتم إعادة إجراء قرعة دوري المحترفين لكرة اليد للموسم الجديد بناءً على توصيات الإسباني باسكوال المدير الفني للمنتخب، حيث أجريت القرعة الأولى بنظام إقامة جولتين كل أسبوع يومى الخميس والجمعة، إلا أن باسكوال المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني طلب إقامة جولة واحدة في بعض الأسابيع ، من أجل إقامة تجمع أسبوعي للفراعنة.