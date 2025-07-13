شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع مستمر.. انفراجة فى صفقة انتقال حامد حمدان للزمالك بعد موافقة بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال اجتماع جون إدوارد، المدير الرياضي بنادى الزمالك ، مع مسئولي نادي بتروجت مستمراً للتفاوض بشأن انتقال الفلسطيني حامد حمدان جناح الفريق البترولى إلى القلعة البيضاء في الانتقالات الصيفية الحالية.

ويشهد الاجتماع حالياً انفراجة كبيرة فى الصفقة، بعد موافقة بتروجت على رحيل اللاعب إلى الزمالك، بعدما كانت الأمور متوقفة فى الأيام الماضية، وتجرى الآن المحادثات على شكل الصفقة والمبالغ المطلوبة من بتروجت، في الوقت الذي يعرض فيه جون إدوارد دخل بعض اللاعبين فى الصفقة.

ويعقد جون إدوارد، المدير الرياضي بنادى الزمالك، جلسة حاسمة مع إدارة نادي بتروجت من أجل حسم صفقة الفلسطيني حامد حمدان في الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا للموسم الجديد.

وكان جون إدوارد قد عقد اليوم جلسة حاسمة مع إدارة نادي بتروجيت من أجل حسم صفقة الفلسطيني حامد حمدان فى الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا للموسم الجديد.

وأكد مصدر داخل بتروجت، أن جون إدوارد أبلغ مسئولي النادي البترولي أنه فى الطريق إليهم من أجل الدخول فى مفاوضات حاسمة لإنهاء التعاقد مع حامد حمدان للزمالك وتلبية مطالبهم من أجل ضم اللاعب.