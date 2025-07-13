شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عادل يتوجه لسفارة الإمارات غدًا لإتمام إجراءات انتقاله للجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل إبراهيم عادل، جناح فريق بيراميدز، لاتفاق رسمي مع نادي الجزيرة الإماراتي، بشأن التفاصيل المالية ومدة التعاقد، من اجل انتقاله للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن المقرر أن يتوجه اللاعب إلى سفارة الإمارات بالقاهرة غدًا، لإنهاء إجراءات سفره تمهيدًا للخضوع للكشف الطبي والانضمام للفريق.

ويستعد إبراهيم عادل للالتحاق بمعسكر فريق الجزيرة، الذي سيقام في إسبانيا خلال الأيام المقبلة، ضمن تحضيرات الفريق للموسم الجديد، عقب الانتهاء من اجراءات السفر والكشف الطبي.

وكان مصدر مطلع أكد أن إدارة بيراميدز الموجودة في الإمارات تسهّل عملية انتقال اللاعب لنادي الجزيرة، بعد وصول العرض المالي إلى 5 ملايين دولار، ليُعد العرض الأقوى مادياً من بين كافة العروض التي تلقاها اللاعب مؤخراً.

وكان إبراهيم عادل يفضل خوض تجربة الاحتراف الأوروبي، إلا أن عدم تلقيه عرضاً يرضي طموحاته حتى الآن جعله يفضل للانتقال إلى الدوري الإماراتي عبر بوابة نادي الجزيرة، في ظل جدية المفاوضات وقوة العرض المقدم.

ومن المنتظر أن تُحسم الصفقة بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، حال الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالعقد.