شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن رسمياً التعاقد مع المهدي سليمان لمدة موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي الزمالك رسمياً التعاقد مع المهدي سليمان، حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق، لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع مهدي سليمان على عقود الانتقال لنادي الزمالك في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع الحارس.



تأتي هذه الصفقة في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة في الموسم المقبل، من أجل المنافسة على كافة البطولات التي سيشارك فيها الفريق.