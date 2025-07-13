شكرا لقرائتكم خبر عن النجم الساحلي يعتذر عن عدم مواجهة الأهلي.. والملعب البنزرتي بدلا من بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

اعتذر نادي النجم الساحلي التونسي عن عدم مواجهة الأهلي ودياً خلال معسكر المارد الأحمر الذي سيُقام فى تونس نهاية الأسبوع الجاري استعداداً للموسم المقبل.

ويُقيم الأهلي معسكرا خارجيا فى تونس خلال الفترة من 18 حتى 29 يوليو الجاري، يخوض خلاله 3 مباريات ودية أيام 21 و25 و28 يوليو الجاري.

ورغم أن ودية الأهلي أمام النجم الساحلي كانت واحدة من أهم وديات الأهلي فى معسكر تونس لأنها تقام ضمن احتفالات النادي التونسي بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسه، إلا أن مصدراً في الأهلي قال لـ"الخليج 365" إن النجم الساحلي التونسي اعتذر عن عدم مواجهة الأهلي.

وشدد المصدر على أن نادي شباب بلوزداد الجزائري اعتذر هو الآخر عن مواجهة الأهلي بعدما تم الاتفاق معه على خوض ودية أمام المارد الأحمر يوم 25 يوليو، بعد اعتذار الترجي والأفريقي التونسيين على اللعب أمام الأهلي في هذا اليوم.

وأوضح المصدر أن الأهلي سيلعب مع فريق الملعب التونسي بدلاً من شباب بلوزداد يوم 25 يوليو، كما تم الاتفاق مع فريق آخر على اللعب معه يوم 28 يوليو بدلاً من النجم الساحلي.

وأضاف المصدر، هناك احتمالات كبيرة بعدم إقامة مباراة ودية بين الأهلي واتحاد قسنطينة الجزائري يوم 21 يوليو، وسيلعب المارد الأحمر مع فريق آخر تم الاتفاق معه خلال الساعات الماضية.

ويبدأ الأهلي غداً الإثنين 14 يوليو الاستعداد للموسم الجاري، حيث يخوض الفريق تدريباته على ملعب التتش لمدة أربعة أيام ثم يسافر إلى تونس لإقامة معسكر خارجي هناك.