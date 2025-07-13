شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يدرس الاعتذار عن عدم المشاركة فى البطولة العربية للرجال والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 13 يوليو 2025 05:14 م

يدرس مسئولو الاتحاد المصري لكرة السلة الاعتذار عن عدم المشاركة فى منافسات البطولة العربية للمنتخبات، والمقرر انطلاقها فى نهاية شهر يوليو الجاري.

وجاء قرار اتحاد كرة السلة بعدم المشاركة فى البطولة بعد نقل البطولة العربية للرجال من تونس إلى البحرين.

وكان الاتحاد العربي قد أسند إلى الاتحاد التونسي شرف تنظيم البطولة العربية لكرة السلة خلال الفترة من 14 إلى 22 يوليو الجاري.

ويأتي القرار بسبب ارتباطات منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، وإعداد المنتخبات الوطنية المصرية للمشاركة فى أكثر من بطولة، أبرزها الأفروباسكت.

ومن المقرر أن يعلن اتحاد كرة السلة قراره من المشاركة أو عدمها خلال الساعات المقبلة بشكل رسمي، بعد اجتماع مرتقب لمجس إدارة الاتحاد برئاسة عمرو مصيلحي.