الامارات | إجراء صارم من نادي ريال مدريد بعد كارثة كأس العالم للأندية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اتخذت إدارة ريال مدريد الإسباني إجراء صارماً مع الفريق بعد الخروج المدوي من بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة في أميركا إثر الخسارة الكارثية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي برباعية نظيفة في الدور نصف النهائي.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن الإدارة الرياضية لنادي ريال مدريد منحت المدرب الإسباني تشابي ألونسو اتخاذ مجموعة من القرارات الحاسمة، إذ أبلغته بأن عليه اتخاذ القرارات دون تردد ولو للحظة!".

وأوضحت الصحيفة: "قالت الإدارة للمدرب ألونسو بأن اسم اللاعب لا يشكل أي عائق، وأن عليه من الآن التعامل مع الفريق على أنه فريقه بالكامل، ويجب تشكيل المجموعة وفق رؤيته الخاصة بلا قيود أو شروط من أي نوع".

يذكر أن ريال مدريد استغنى عن خدمات لوكاس فاسكيز ولوكا مودريتش، فيما سينضم ألفارو كاريراس من بنفيكا ليصبح رابع صفقة يبرمها ريال مدريد حتى الآن في سوق الانتقالات الصيفية بعد ترينت ألكسندر أرنولد، ودين هويسن، وفرانكو ماستانتونو.