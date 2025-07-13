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الامارات | أهلي حلب بطل الدوري السوري

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وكالات 0 تبليغ

  • الامارات | أهلي حلب بطل الدوري السوري 1/2
  • الامارات | أهلي حلب بطل الدوري السوري 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حسم أهلي حلب بطولة الدوري السوري لكرة القدم لموسم 2024-2025 لصالحه بفوزه على الكرامة 2-صفر السبت في دمشق في الجولة الثالثة الأخيرة من "البلاي أوف".
وسجل محمود البحر (36) وأنس دهان (74) الهدفين ليستقر الأهلي في المركز الأول برصيد 9 نقاط تلاه الكرامة ثانيا برصيد 7 نقاط.
وهذا هو اللقب السابع للأهلي بعد انتظار دام 20 عاما عندما حمل اللقب آخر مرة موسم 2004-2005.
وفي المباراة الثانية نجح حطين في احتلال المركز الثالث بفوزه على الوحدة 3-صفر لمصطفى جنيد (55) وجابر خطاب (61) وعدي حسون (73).
ورفع حطين رصيده إلى 7 نقاط خلف الكرامة بفارق الأهداف، مقابل 5 نقاط للوحدة في المركز الرابع.


الترتيب النهائي لـ"البلاي أوف"
1- أهلي حلب 9 نقاط
2- الكرامة 7
3 - حطين 7
4- الوحدة 5

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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