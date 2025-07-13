شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات جديدة فى ملف مستحقات كولر لدى الأهلي.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح مسئولو النادي الأهلي باب التفاوض مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق للفريق من أجل التوصل لاتفاق نهائي معه بشأن مستحقاته التي يحصل عليها حالياً بعد رحيله رسمياً عن النادي في أبريل الماضي، على خلفية الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا عل يد صن داونز الجنوب أفريقي.

وشهدت الأيام الماضية اتصالات بين الدكتور عبد الله شحاتة، الذي استعان به الأهلي لحسم ملف مستحقات كولر، ودينو لامبرتي وكيل أعمال المدرب السويسري، وتهدف الاتصالات لحصول كولر على راتب ثلاثة أو أربعة أشهر على سبيل المثال مقابل التنازل عن باقي مستحقاته، وتوقيع "مُخالصة" بالاستلام حتى يُسدل الستار عن هذا الملف.

ويتطلع الأهلي للوصول إلى اتفاق مع كولر بشأن مستحقاته أو تولّي الأخير تدريب أحد الأندية حتى تنتهي فترة سداد الأهلي راتب المدير الفني.

وتلقى مارسيل كولر عروضاً من أندية خارجية لتدريب أحدها لكن المفاوضات لم تُكلل بالنجاح ومن أبرز هذه الأندية الوصل والشارقة الأماراتيين والهلال السعودي.

وينص عقد كولر مع الأهلي على حصوله على راتب شهري (250 ألف يورو) حتى انتهاء عقده في يونيو 2026، حال اتخاذ الأهلي قراراً بإقالته قبل انتهاء عقده.