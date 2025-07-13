شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يخطط لضم 5 صفقات جديدة قبل نهاية الميركاتو الصيفي والان مع تفاصيل الخبر

يعمل مسئولو النادي المصري على حسم ملف الانتقالات الصيفية فى أسرع وقت قبل السفر إلى تونس لخوض المرحلة الأخيرة من الإعداد، ويستهدف المصري ضم 5 لاعبين على الأقل قبل غلق باب الانتقالات.

ويستأنف فريق الكرة الأول بالنادي المصري التدريبات اليوم، الأحد، داخل معسكر الفريق المقام ببور فؤاد استعداداً للموسم المقبل، بعد انتهاء راحة الـ48 ساعة التى منحها الكوكي للاعبين، حيث يستهل المصرى المرحلة الثالثة لفترة إعداده للموسم الجديد والتي بدأت قبل نحو خمسة عشر يومًا.

وكان المصري قد خاض أولى مبارياته الودية استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الخميس الماضي فى ختام المرحلة الثانية من الإعداد، وهي المباراة التي جمعته بفريق القابوطي والتي انتهت بفوز المصري بخماسية نظيفة.

ونجح المصري في ضم صفقتين هما عمر الساعي لاعب الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة، والجزائري منذر طمين، بالإضافة إلى تجديد التعاقد مع الجزائري عبد الرحيم دغموم.

من جانبه، وضع التونسي نبيل الكوكي المدير الفني الجديد للنادي المصري، برنامجاً خاصاً لتدريبات الفريق بمعسكر بور فؤاد استعداداً للموسم المقبل، بهدف رفع اللياقة البدنية قبل خوض سلسة وديات في المرحلة الثانية من الإعداد.