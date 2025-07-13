شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يعلن ضم عبد الرحمن بودى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مسئولو نادي الاتحاد السكندري التعاقد مع عبد الرحمن بودي لاعب سيراميكا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما خرج اللاعب من حسابات علي ماهر المدير الفني لفريق سيراميكا في الصيف الحالي.

ودخل مسئولو نادي الاتحاد في مفاوضات مكثفة مع بودي للتعاقد معه، في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقد اللاعب مع ناديه وعدم وجود رغبة من علي ماهر في بقائه مع الفريق.



عبد الرحمن بودى

في ذات السياق، أخطر مسئولو نادى الاتحاد السكندري الثنائي شكري نجيب وعمر الوحش لاعبي الفريق بالرحيل عقب نهاية معسكر الفريق المغلق في مدينة برج العرب وقبل استئناف التدريبات الجماعية غدا ضمن التحضير لخوض منافسات الموسم الجديد.

وجاء توجيه الشكر للثنائي نجيب والوحش بناءا على وجهة نظر أحمد سامي المدير الفني لزعيم الثغر ، الذي لا يفضل استمرار الثنائي ولن يكون لهما دوراً في خطته بالموسم الجديد.

على جانب آخر، وفي إطار تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري استعداداً للموسم الرياضي الجديد، أنهى مجلس إدارة النادى، برئاسة محمد سلامة القائم بأعمال رئيس النادي، إجراءات التعاقد مع الثنائي محمد متولی "كناريا" لاعب خط الوسط لمدة ثلاثة مواسم، ومحمد تونى لاعب خط الوسط لمدة موسم رياضي.