الامارات | "أبيض السلة" يخسر ثاني مبارياته في بطولة "وليام جونز" الدولية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض المنتخب الوطني لكرة السلة، للهزيمة بصعوبة أمام نظيره الأسترالي، جاءت بفارق تسع نقاط وبنتيجة (72-81)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، لحساب الجولة الثانية في بطولة "وليام جونز" الدولية، المقامة حالياً في نسختها الـ 44 في الصين تايبيه حتى 20 يوليو الجاري.

وفرط المنتخب بفرصة انهاء الربع الأول متقدماً بنتيجة (16-7)، بعد أن نجح الاستراليين في العودة بالنتيجة إلى التعادل مع نهاية الشوط الأول (31-31) بنيلهم الأفضلية بنتيجة الربع الثاني (24-15).

ومع انطلاق الشوط الثاني، واصل المنتخب الأسترالي بسط أفضليته، وينجح في إنهاء الربع الثالث بفارق 10 نقاط وبنتيجة (26-16)، كانت كفيلة له لضمان فوزه بالمباراة رغم نيل المنتخب الوطني الأفضلية بنتيجة الربع الرابع (25-24).

وتعد الخسارة أمام استراليا الثانية على التوالي للمنتخب في البطولة التي استهلت أمس، بعد خسارة "الأبيض" أمام قطر بنتيجة ().

ويلتقي المنتخب الوطني يوم غدٍ أصحاب الضيافة (الصين تايبيه أ) ضمن ثالث جولات البطولة، على أن يلتقي بعد غدٍ نظيره الماليزي، متبوعاً بلقاء البحرين في 16 من هذا الشهر، قبل أن يلتقي في اليوم الذي يليه منتخب اليابان، ثم (الصين تايبيه ب)، والدخول في 19 يوليو الجاري مرحلة الراحة، واختتام البطولة في 20 يوليو بلقاء حامل اللقب فريق (سترونغ غروب) الفلبيني.