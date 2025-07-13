شكرا لقرائتكم خبر عن كشف طبي معتمد من جهة حكومية شرط تسجيل اللاعبين باتحاد الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 13 يوليو 2025 03:00 م

اشترط مسئولو اتحاد الكرة الطائرة استلام الكشف الطبى الخاص باللاعبين من جهة حكومية معتمدة تنفيذاً للأكواد الصحية التابعة لوزارة الشباب والرياضة ، لتسجيل اللاعبين فى الموسم المحلى الجديد 2025- 2026 .

وأعلن مسئولو اتحاد الكرة الطائرة فتح باب القيد لأندية الرجال والسيدات للموسم المحلي الجديد 2025-2026 يوم 10 أغسطس، على أن يستمر حتي يوم 11 سبتمبر المقبل.

وتفيد الضوابط الجديدة باتحاد الكرة الطائرة بأن الفرق الحاصلة على المركزين الأول والثاني فى الترتيب بالدوري لها الحق فى التعاقد الجديد (من خارج النادي) بعدد "2" لاعب أو لاعبة فقط.

كما أخطر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة الأندية بعدم الاعتراف بأي انتقالات تتم قبل صدور نشرة التعليمات التنظيمية الخاصة بتنظيم انتقالات اللاعبين على صعيد الممتاز أ، ب والناشئين.