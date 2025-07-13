شكرا لقرائتكم خبر عن صُنع فى شمال أفريقيا.. النقلة النوعية فى صفقات الأهلي الأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

على مدار تاريخ الكرة المصرية استقطبت الأندية، وفي مقدمتها الأهلي والزمالك، العديد من المواهب الكروية من القارة السمراء، وبصفة خاصة من شمال أفريقيا، من أولئك الباحثين عن المجد والشهرة، عبر أبواب أقوى مسابقة محلية في أفريقيا وأعرق ناديين.

وبصفة خاصة، استقطب النادي الأهلي عبر تاريخه الطويل والحافل بالذكريات السعيدة والألقاب، أقوى المواهب الكروية من دوريات شمال أفريقيا، فى ظل هيمنته على عرش منصات التتويج بالقارة السمراء فى أكبر البطولات، ورغبة اللاعبين فى الالتحاق بالكيان الأحمر لتحقيق المجد والشهرة.

ومن بين تلك المواهب، برزت 13 موهبة كروية، بين أسماء رنانة قبل قدومها إلى القلعة الحمراء، وأسماء أخرى صنعت مجدها الشخصي بصحبة الفريق الأحمر وساهمت بشكل فعال في تتويج الأهلي بالعديد من الألقاب القارية والمحلية، وحققت شعبية جارفة بين جماهير الكرة المصرية.

علي معلول

هى واحدة من أفضل قصص العطاء داخل جدران القلعة الحمراء، رغم نهايتها بشكل درامي مؤثر، حيث بدأ التونسي علي معلول صاحب الـ 35 عاماً رحلته مع القلعة الحمراء قبل 9 سنوات، وخلال مسيرته منذ 2016 مع الأهلي شارك علي معلول في 292 مباراة قاد خلالها الجبهة اليسرى بالفريق، حيث سجل 51 هدفا، وصنع 85 هدفا ليحصد عن جدارة لقب "ملك الحلول" و"أسرع دليفري في مصر"، كما حصد 22 لقبا "7 دورى + 4 كأس مصر + 5 سوبر محلى + 4 دورى أبطال أفريقيا + 2 كأس سوبر أفريقيا"، بالإضافة إلى 3 برونزيات لبطولة كأس العالم للأندية.

إيفونا

ارتبط اسم الجابوني ماليك إيفونا، بذكريات سعيدة لدى عشاق القلعة الحمراء، وكان المهاجم الجابونى قد خاض موسم 2015 – 2016، مع المارد الأحمر، خاض خلاله 24 مباراة فى جميع المسابقات، وسجل 12 هدفا قبل أن يرحل إلى تانجين تيدا الصينى، وارتبط إيفونا بذكرى شهيرة مع جماهير الأهلى خلال مباراة القمة التى جرت أحداثها فى الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى العام موسم 2015-2016، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد على استاد برج العرب بالإسكندرية، وسجل الجابونى ماليك إيفونا هدف الأهلى الأول فى الدقيقة 56 بعد مرتدة سريعة، وأضاف عمرو جمال الهدف الثانى للأحمر فى الدقيقة 89 بعد مرتدة قام بها رمضان صبحى قبل أن يمرر للبديل جمال.

جونيور آجايي

مع بداية موسم 2016 / 2017 أعلن النادى الأهلى تعاقده مع أجايى ليكون اللاعب الثانى الذى ينضم لصفوف الفريق الأحمر قادمًا من الصفاقسى التونسى بعد على معلول، وذلك مقابل 2 مليون و500 ألف دولار تحملها النادى الأحمر لشرائه فى صفقة تمتد 4 سنوات كاملة، واجمالا لعب أجاي مع الاهلى 161 مباراة بكل البطولات بإجمالى 11304 دقيقة لعب سجل 41 هدف وصنع 30 هدفا ونال 14 إنذارا، وحصد مع الاهلى 4 بطولات للدوري وبطولتين كأس مصر وبطولتين للسوبر المحلى بجانب التتويج بدوري الأبطال الأفريقى مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية والسوبر الأفريقى.

بدر بانون

انضم بدر بانون للأهلي في 9 نوفمبر/ 2020 بعقد يمتد حتى 2024، شارك بانون مع الأهلي في 51 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع هدفًا منذ الانضمام لصفوف الفريق الأحمر في كل البطولات، وتوج بانون مع الأهلي خلال عامين بلقب لدوري أبطال أفريقيا ولقب لكأس مصر ولقبين لكأس السوبر الأفريقي، ونجح بانون فى حصد لقبي السوبر الأفريقي على حساب فريقين مغربين، كان اللقب الأول في مايو 2021 على حساب نهضة بركان فيما جاء اللقب الثاني على حساب فريقه السابق الرجاء في ديسمبر2021.

أليو ديانج

قاطرة وسط ملعب الأهلي، والعائد إلى القلعة الحمراء مؤخراً بعد رحلة احتراف قصيرة في الخليج السعودي، شارك النجم المالي أليو ديانج مع الأهلي قبل رحيله إلى الدوري السعودي، في 213 مباراة، تمكن خلالها من تسجيل 7 أهداف، وصنع 11 هدفا لزملائه فى الفريق، وحصد المالي مع الأهلي 16 بطولة سواء على المستوي المحلي أو القاري، 4 دوري أبطال إفريقيا، 2 السوبر الأفريقي، 3 الدوري المصري، 3 كأس مصر، 4 السوبر المصري.

صفقات مدوية

يعتبر كل من، التونسي محمد علي بن رمضان، ومن المغرب، أشرف بن شرقي، ورضا سليم، وأشرف داري، الجزائري أحمد القندوسي، من الصفقات التي حققت صدى مدوي بين الجماهير فور انضمامها إلى القلعة الحمراء، نظراً لمنافسة شرسة مع نادي الزمالك الغريم التقليدي للفريق الأحمر، حيث نجحت بعض تلك الصفقات فى تقديم مردود طيب، ومازالت الجماهير تترقب المزيد من أولئك النجوم.

نجوم مروا على القلعة الحمراء

يعتبر كل من، الجزائري أمير سعيود، المغربي وليد أزارو، التونسي محمد الضاوي "كريستو"، من الصفقات ذات العيار الثقيل التي مرت على الأهلي خلال رحلة البحث عن التألق بين جدران القلعة الحمراء.