شكرا لقرائتكم خبر عن رغبة إبراهيم عادل تحسم انتقاله إلى الجزيرة الإماراتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقترب صفقة انتقال إبراهيم عادل ، نجم فريق بيراميدز، إلى نادي الجزيرة الإماراتي من الحسم خلال الأيام المقبلة، وسط تواصل مباشر ومكثف بين إدارة نادي بيراميدز (المتواجدة حاليًا في الإمارات) ونظيرتها فى الجزيرة.

وأكد مصدر لـ"الخليج 365" أن الاتفاق بين الناديين تم بشكل شبه كامل، ويتبقى فقط حسم موقف اللاعب، حيث تمثل رغبته العامل الحاسم فى إتمام الصفقة.

ويواصل إبراهيم عادل مشاركته في تدريبات بيراميدز بشكل طبيعي خلال فترة الإعداد الحالية، في الوقت الذي كان يطمح فيه إلى خوض تجربة احترافية في أوروبا، لكن عدم وصول عرض مناسب من القارة العجوز قد يدفعه للموافقة على الانتقال إلى الدوري الإماراتي عبر بوابة الجزيرة.

وتنتظر إدارة الجزيرة الرد النهائي من اللاعب، من أجل إنهاء إجراءات التوقيع والإعلان الرسمي عن الصفقة.