شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُسدد 10 ملايين جنيه للوكرة القطري مقابل استعارة حمدي فتحي شهراً والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 13 يوليو 2025 01:43 م

سدد مسئولو النادي الأهلي مؤخراً مبلغ 200 ألف دولار أي ما يقرب من 10 مليون جنيه لنادي الوكرة القطري مقابل استعارة حمدي فتحي لمدة شهر تقريباً خلال بطولة كأس العالم للأندية.

وشارك حمدي فتحي مع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية على سبيل الإعارة قادماً من الوكرة القطرى.

وظهر حمدي فتحي في المباريات الثلاثة التي خاضها الأهلي بالبطولة أمام أنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي التي إنتهت بالتعادل السلبي في الأول والخسارة بثنائية نظيفة في الثانية والتعادل 4-4 في الثالثة.