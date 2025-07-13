شكرا لقرائتكم خبر عن ساعات حاسمة فى صفقة انتقال حامد حمدان من بتروجت إلى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الساعات القليلة المقبلة تطورات حاسمة في صفقة انتقال حامد حمدان، لاعب بتروجت، إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ومن المقرر أن تعقد إدارة نادي بتروجت جلسة مهمة اليوم مع اللاعب لحسم موقفه النهائي من الاستمرار أو الرحيل، وحال تمسك حامد حمدان برغبته فى الانتقال للزمالك فإن إدارة بتروجت ستكون منفتحة على فتح باب المفاوضات.

ومن المنتظر أن ترد إدارة بتروجت رسميًا على عرض الزمالك وتحدد مطالبها المادية نظير الاستغناء عن اللاعب، فى ظل رغبة الأبيض فى تدعيم صفوفه بعناصر مميزة استعدادًا للموسم الجديد.