شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجري الكشف الطبى للاعبين على مرحلتين قبل السفر لتونس والان مع تفاصيل الخبر

يجري لاعبو الأهلي الكشف الطبي على مرحلتين بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، وذلك قبل السفر إلى تونس لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد.

وقال مصدر داخل الأهلي، إن القياسات الطبية ستكون بالتوازي مع تدريبات الفريق الأولى في ملعب التتش بالجزيرة، بداية من غدٍ الاثنين وقبل السفر إلى معسكر تونس.

وقرر خوسيه ريبيرو، المدير الفني للأهلى، إجراء قياسات وزن للاعبي المارد الأحمر بعد انتهاء فترة الراحة، وقبل بداية الحصة التدريبية الأولى غداً الإثنين.

ويأتي قرار ريبيرو بالتنسيق مع جهازه المعاون بإجراء قياسات وزن للاعبين قبل بداية المران، لمراقبة الحالة البدنية لكل لاعب، بعد فترة الراحة الطويلة التي حصلوا عليها استعداداً للموسم الجديد.

فى سياق آخر، رفض مسئولو النادي الأهلي مُبالغة بعض الأندية المحلية في شروطها وطلباتها للاستغناء عن بعض لاعبيها للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتمسكت إدارة الأهلي بالمبالغ التي رصدتها لإتمام بعض الصفقات التي تم تحديدها، وفي مقدمتها ثنائي سيراميكا محمد شكري وأحمد هاني بجانب أحمد عيد ظهير المصري، ومن قبلهم أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي الذي كان قاب قوسين أو أدنى للانتقال للقلعة الحمراء لكن مُغالاة مسئولى البنك الأهلي في طلباتهم المالية تسببت فى تجميد المفاوضات بل وفشلها ليُقرر الأهلي التراجع عن ضم فيصل والتفكير في مهاجمين آخرين بدلاً منه، وتم التعاقد بالفعل مع محمد شريف بعد انتهاء عقده مع نادي الخليج السعودي.