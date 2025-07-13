شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد القادر ينتظر عودة رئيس الحزم للسعودية لحسم الصفقة والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر أحمد عبد القادر، لاعب النادى الأهلى، عودة رئيس نادى الحزم السعودى لبلاده لحسم صفقة انتقاله لصفوف الحزم بشكل نهائى.

وينتهي تعاقد أحمد عبد القادر من الأهلي بنهاية الموسم المقبل فى صيف 2026، وتوصل الأهلي لاتفاق لبيع أحمد عبد القادر بشكل نهائي لنادي الحزم السعودي، وبموافقة اللاعب.

المفاوضات وصلت للمراحل الأخيرة، وسيتم التعاقد بعد عودة رئيس نادي الحزم للسعودية.

فى سياق آخر، رفض مسئولو النادي الأهلي مُبالغة بعض الأندية المحلية في شروطها وطلباتها للاستغناء عن بعض لاعبيها للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتمسكت إدارة الأهلي بالمبالغ التي رصدتها لإتمام بعض الصفقات التي تم تحديدها وفي مقدمتها ثنائي سيراميكا محمد شكري وأحمد هاني بجانب أحمد عيد ظهير المصري ومن قبلهم أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي الذي كان قاب قوسين أو أدنى للانتقال للقلعة الحمراء، لكن مُغالاة مسئولو البنك الأهلي في طلباتهم المالية تسببت في تجميد المفاوضات بل وفشلها، ليُقرر الأهلي التراجع عن ضم فيصل والتفكير في مهاجمين أخرين بدلاً منه وتم التعاقد بالفعل مع محمد شريف بعد انتهاء عقده مع نادي الخليج السعودي.