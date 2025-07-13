شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول مباريات دورى محترفي اليد والمرتبط بعد إعادة القرعة والان مع تفاصيل الخبر

أجريت ظهر اليوم، الأحد، إعادة مراسم قرعة دورى المحترفين لرجال كرة اليد للموسم المحلى الجديد 2025 -2026، بمقر الاتحاد بمجمع صالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

كما تقرر انطلاق المسابقة يوم 29 أغسطس المقبل للمحترفين والمرتبط، وجاءت القرعة والمباريات كالتالى:

ويعد باسكوال واحدا من أهم مدربي العالم في كرة اليد، وسبق له تولي تدريب برشلونة لمدة 12 عامًا وتوج معهم بالعديد من البطولات أبرزها الدوري الإسباني 11 مرة، وكأس ملك إسبانيا 10 مرات، دوري أبطال أوروبا 3 مرات وكأس العالم للأندية 5 مرات