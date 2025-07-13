شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعد لإعلان صفقتي ياسين مرعي ومحمد شكري قبل الظهور فى التتش والان مع تفاصيل الخبر

يستعد مسئولو النادى الأهلى للإعلان، عبر منصات النادى الرسمية، عن التعاقد مع ياسين مرعى مدافع فاركو ومحمد شكري الظهير الأيسر لسيراميكا وذلك قبل ظهور الثنائى فى انطلاق فترة إعداد الموسم الجديد غداً باستاد مختار التتش.

ويستعد الثلاثى محمد شريف وياسين مرعى ومحمد شكري لاعبو النادى الأهلى للظهور فى استاد مختار التتش بداية من غدٍ للانتظام فى فترة إعداد المارد الأحمر للموسم الجديد.

ويعد هذا الثلاثى هم اللذان تعاقد معهم الأهلى بعد كأس العالم للأندية، فيما شاركت الصفقات الجديدة الأخرى للمارد الأحمر فى المونديال.

وتعاقد الأهلى مع التونسى محمد على بن رمضان واستعاد جهود نجمه السابق محمود حسن تريزيجيه، وكذلك المالى أليو يانج، وتعاقد مع أحمد مصطفى زيزو ومحمد سيحا حارس مرمى المقاولون العرب، وضم أحمد رمضان بيكهام مدافع سيراميكا بنظام الإعارة لموسم مع خيار الشراء النهائي، وتم شراء مصطفى العش من زد بشكل نهائى بعد انتهاء إعارته، وتعاقد مع محمد شكري من سيراميكا وياسين مرعى من فاركو ومحمد شريف فى صفقة انتقال حر.

ورحل عن صفوف الأهلى 9 لاعبين حتى الآن هم على معلول وعمرو السولية وأكرم توفيق وحمزة علاء ورامى ربيعة، بجانب انتهاء إعارة المغربى يحيى عطية الله، ورحل عمر الساعى للمصري البورسعيدى على سبيل الإعارة موسماً وكذلك رحل خالد عبد الفتاح وكريم الدبيس لصفوف سيراميكا.

ويولي الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة الاسبانى خوسيه ريبيرو أهمية كبرى لفترة الإعداد للموسم الجديد خاصة في ظل رغبة الأهلي في استعادة كامل جاهزيته بعد موسم مزدحم بالمباريات والبطولات.

ويُنتظر أن تشهد التدريبات الأولى حضور جميع العناصر الأساسية، إلى جانب متابعة دقيقة لحالة بعض اللاعبين العائدين من الإصابة، تمهيدًا لحسم قرارات فنية تتعلق بالقائمة النهائية التي ستخوض المعسكر الخارجي.