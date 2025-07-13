شكرا لقرائتكم خبر عن سامي يحسم موقف الثنائي النيجري من القيد فى قائمة الاتحاد السكندري اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يحسم أحمد سامي ، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري ، موقف الثنائي النيجيري وسافيور وأوجويزي من القيد في قائمة زعيم الثغر بالموسم الجديد، حال اجتياز الاختبارات الفنية التي ييخضع لها الثنائي بنجاح أو يتم توجيه الشكر للثنائي أو أحدهما.

وشهدت تدريبات الاتحاد السكندري خلال الأيام الماضي خضوع ثنائي نيجيري للاختبار في تدريبات زعيم الثغر، من أجل الحكم على موقفهما من القيد في قائمة الفريق أو توجيه الشكر لهما، حيث سيحسم سامي قراره النهائي بشأن استمرارهما من عدمه عقب مران اليوم.

على جانب آخر، وفي إطار تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري استعداداً للموسم الرياضي الجديد، أنهى مجلس إدارة النادى، برئاسة محمد سلامة القائم بأعمال رئيس النادي، إجراءات التعاقد مع الثنائي محمد متولی "كناريا" لاعب خط الوسط لمدة ثلاثة مواسم، ومحمد تونى لاعب خط الوسط لمدة موسم رياضي.

وتم وضع بند يتضمن إمكانية ضمهما بصفه نهائية عقب نهاية الموسم، ويأتي ذلك ضمن صفقة تبادلية تمت مع نادى سيراميكا، تضمنت انتقال اللاعب محمد المغربي إلى صفوف سيراميكا، مقابل حصول زعيم الثغر على خدمات الثنائى "كناريا وتونی"، كذلك اعتبار انتقال الثنائى محمود عجيب ونور علاء إلى نادى الاتحاد السكندرى ضمن بنود الصفقة، دون تحمل النادي أي مقابل مادى نظير انضمامهما لصفوف زعيم الثغر.