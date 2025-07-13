شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يعتمد الأجهزة الفنية للناشئين.. وبدر شحاتة مديرا فنيا للقطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادى الترسانة برئاسة طارق سعيد تعيين الدكتور بدر شحاتة مديرا فنيا لقطاع الناشئين خلال الموسم الجديد 2025/2026 واستمرار يحيي السيد في منصب رئيس قطاع الناشئين والبراعم، وحسن على مشرف على مدربى حراس المرمى، وأحمد صلاح عبد الفتاح مديرا لقطاع الكرة، وتم توجيه الشكر لطارق زكريا على الفترة التى تولى فيها العمل.

واعتمد مجلس الترسانة تشكيل الأجهزة الفنية للموسم الجديد ويضم كلا من:



ـ فريق مواليد 2005

المدير الفني: وائل الجميل

المدرب العام: مدحت هشام

مدرب حراس المرمى: ياسر نبيل

ـ فريق مواليد 2007

المدير الفني: بهلول عبد المنعم

المدرب العام: مصطفى الشرقاوي

مدرب حراس المرمى: عبده زنجا

ـ فريق مواليد 2009

المدير الفني: علي رشدي

المدرب العام: عبد الله زغلول

مدرب حراس المرمى: الكابتن رمضان محمود

ـ فريق مواليد 2011

المدير الفني: أمير حمدي

المدرب العام: ياسر محمود

مدرب حراس المرمى: أشرف محمد

ـ فريق مواليد 2013

المدير الفني: هشام عطية

المدرب العام: أحمد حنفي

ـ فريق مواليد 2014

المدير الفني : أحمد جمال

المدرب العام : محمد قطب

ـ فريق مواليد 2015

المدير الفني: محمد عزام

المدرب العام: معتز قاسم

ـ فريق مواليد 2016

المدير الفني: مدحت رمضان

المدرب العام: أحمد سيكو

ـ فريق مواليد 2017

المدير الفني: محمود جريشة

المدرب العام: جودة محمد