شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز ينتظر وصول فيستون ماييلى وبلاتى توريه للانتظام فى التدريبات والان مع تفاصيل الخبر
وانضم جميع اللاعبين الأجانب فى تدريبات الفريق، وهم المغربيان محمد الشيبي ووليد الكرتي، والجنوب أفريقي فخرى لاكاى، ومن المنتظر وصول البوركيني بلاتي توريه، والكونغولى فيستون ماييلى للانتظام فى التدريبات.
فى سياق آخر، يواصل أحمد الشناوى ، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، برنامجه التأهيلى والعلاجى بعد تعرضه لإصابة بمزق فى العضلة الأمامية خلال مشاركته فى مواجهة الزمالك بنهائى كأس مصر.
وتعرض أحمد الشناوى للإصابة فى الدقيقة 84 من مواجهة الزمالك، ليشارك شريف إكرامى بدلاً منه، فى اللقاء الذى فاز به الفارس الأبيض وتوج بلقب كأس مصر.
ويستمر أحمد الشناوى فى الخضوع للبرنامج التأهيلى، خاصة أنه تعرض لمزق كبير وصل عمقله لـ 9 مللى × عرض 7 مللى، ويفصل الحارس ما يقرب من أسبوع لـ10 أيام قبل العودة للانتظام فى تدريبات حراس مرمى الفريق السماوى.
وكان أحمد الشناوى قد أعلن تجديد تعاقده مع ناديه لمدة 4 سنوات مقبلة، بعد التتويج ببطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب صن داونز.
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