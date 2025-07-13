بيراميدز ينتظر وصول فيستون ماييلى وبلاتى توريه للانتظام فى التدريبات

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القاهرة - سامية سيد - ينتظر نادي بيراميدز وصول الثنائى الكونغولى فيستون ماييلى البوركيني بلاتي توريه، تمهيدًا لانضمامهم إلى تدريبات الفريق الجماعية، استعدادًا لانطلاق فترة الإعداد للموسم الكروي الجديد.

وانضم جميع اللاعبين الأجانب فى تدريبات الفريق، وهم المغربيان محمد الشيبي ووليد الكرتي، والجنوب أفريقي فخرى لاكاى، ومن المنتظر وصول البوركيني بلاتي توريه، والكونغولى فيستون ماييلى للانتظام فى التدريبات.