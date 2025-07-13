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الامارات | الشارقة يغادر إلى النمسا تحضيراً للموسم الجديد

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منصور السندي - دبي 0 تبليغ

  • الامارات | الشارقة يغادر إلى النمسا تحضيراً للموسم الجديد 1/2
  • الامارات | الشارقة يغادر إلى النمسا تحضيراً للموسم الجديد 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادرت إلى النمسا أمس، عن طريق مطار دبي الدولي، بعثة فريق الشارقة، لإقامة معسكر إعداد خارجي يستمر حتى الخامس من أغسطس المقبل، يتخلله خوض أربع مباريات ودية تحضيراً للموسم الجديد، علماً أن الفريق سيدشن مبارياته في دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الجديد بلقاء مضيفه دبا. وضمت قائمة الشارقة للمعسكر الخارجي 30 لاعباً، على أن يلتحق بعض اللاعبين بالفريق في وقت لاحق.

وخلت القائمة من حارس المرمى عادل الحوسني، الذي أجرى عملية جراحية في الرباط الصليبي للركبة في البرتغال، إذ يخضع حالياً إلى فترة تأهيلية تمهيداً للعودة إلى التدريبات، وكذلك ماجد راشد الذي خضع لعملية في أوتار عضلة الفخذ في فنلندا.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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