الامارات | هرنانديز ينتقد ميلان قبل الانتقال إلى الهلال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ودع الظهير الدولي الفرنسي تيو هرنانديز، الذي حسم انتقاله إلى الدوري السعودي لكرة القدم، للدفاع عن ألوان الهلال بعقد لثلاثة أعوام، جمهور نادي ميلان الإيطالي، حيث لعب خلال المواسم الستة الأخيرة، منتقداً في طريقه الإدارة الحالية للنادي اللومباردي. وكتب هرنانديز في صفحاته على التواصل الاجتماعي: «لم يكن قرار الرحيل سهلاً، وكان ميلان دائماً أولويتي، لكن للأسف، ليس كل شيء يعتمد عليك دائماً». وكتب في تعليق على صور له، بينها مع المدير الفني السابق باولو مالديني، الذي أُقيل من منصبه في النادي عام 2023، وهو الإداري الوحيد الذي شكره الفرنسي بالاسم على «رؤيته وقيادته»: «إدارة النادي لم تحترم القيم التي دفعتني للانضمام إلى ميلان».