الامارات | ليفربول يسحب القميص رقم 20 تكريماً للراحل جوتا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر نادي ليفربول سحب القميص رقم 20 الذي كان يرتديه لاعبه البرتغالي ديوغو جوتا، تكريماً له بعد مصرعه وشقيقه الأصغر أندريه سيلفا، في حادث سير مروّع هذا الشهر.

وأعلن ليفربول عن خطوته في بيان قال فيه: «بعد التشاور مع زوجته، روتي، وعائلته، يمكن للنادي أن يعلن أن رقمه سيتم سحبه تكريماً لذكرى ديوغو على جميع المستويات، بما في ذلك فريق السيدات والأكاديمية في ليفربول».

وقال الرئيس التنفيذي لليفربول، مايكل إدواردز: «أعتقد أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ نادي ليفربول لكرة القدم التي يتم فيها منح مثل هذا التكريم لشخصية معينة».

وأضاف: «لذلك، يمكننا القول إن هذا التكريم هو فريد من نوعه لشخصية رائعة واستثنائية».

ويخوض «ريدز» مباراته الأولى منذ الحادثة المأساوية التي أودت بحياة النجم البرتغالي بمواجهة مضيفه بريستون من المستوى الثاني «تشامبيونشيب»، في لقاء ودي استعدادي للموسم الجديد، اليوم.

وسيُعزف نشيد ليفربول «لن تسير وحدك أبداً» قبل انطلاق المباراة، وسيضع بريستون إكليلاً من الزهور أمام جماهير الفريق الضيف.

بعد ذلك، سيتم الوقوف دقيقة صمت، على أن تُعرض بعدها صور ومقاطع فيديو تكريمية على شاشة الملعب الكبيرة، وعلى لوحات الإعلانات بجانب الملعب، وسيرتدي لاعبو الفريقين شارات سوداء.

ووقع الحادث بعد منتصف الليل، على طريق سريع في بلدة سيرناديا الواقعة في مقاطعة سامورا على مقربة من الحدود الإسبانية - البرتغالية.

وانحرفت السيارة «عن المسار» قبل أن تندلع فيها النيران، بحسب ما أوضحت وكالة الحرس المدني (غارديا سيفيل)، موضحة أن الراكبين، ديوغو وشقيقه الأصغر أندريه، وهو أيضاً لاعب كرة قدم محترف مع نادي بينافييل في دوري الدرجة الثانية في البرتغال، كانا قد لقيا حتفهما عند وصول خدمات الطوارئ.

وحضر المدرب الهولندي لليفربول أرنه سلوت برفقة لاعبيه، بينهم القائد الهولندي فيرجيل فان دايك جو غوميز، والأوروغوياني داروين نونييس، والأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، والإيطالي فيديريكو كييزا، مراسم الجنازة.