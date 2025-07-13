الامارات | المصعبي يتقلد ذهبية «ألعاب القوى» للشباب في موناكو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد العداء الإماراتي، محمد المصعبي، ذهبية سباق 1000 متر لفئة الشباب، ضمن البطولة المصاحبة للدوري الماسي، مساء أول من أمس، في إمارة موناكو، بمشاركة 21 عداءً من نخبة الأندية الأوروبية.

وسجل المصعبي زمناً قدره 2:34:44 دقيقة، محققاً رقماً قياسياً جديداً للدولة في فئة الشباب، ومتفوقاً على عدائين من إيطاليا وفرنسا، في إنجاز نوعي يعكس تطور مستويات ألعاب القوى الإماراتية. وأكد اتحاد ألعاب القوى أن هذا الإنجاز يترجم الجهود الحثيثة في تطوير المواهب الإماراتية، بدعم مباشر من مجلس أبوظبي الرياضي، ضمن الخطة المقررة لتأهيل أجيال واعدة من الرياضيين، للمنافسة في البطولات الدولية.