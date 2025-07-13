الامارات | كلباء يتفق مع شباب الأهلي لشراء ورقة مهدي قايدي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن إدارة شركة كرة القدم بنادي كلباء توصلت إلى اتفاق مع شباب الأهلي لشراء بطاقة اللاعب الإيراني مهدي قايدي، للتعاقد معه بشكل رسمي لأربعة مواسم، لتمثيله في الموسم المقبل من دوري أدنوك للمحترفين، وأن الإعلان الرسمي سيكون خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد مفاوضات استغرقت أشهراً عدة.

وفي السياق ذاته، أكد مصدر سعي كلباء لكرة للتعاقد مع لاعب الوحدة الإيراني أحمد نور، لضمه للفريق الأول ليحل مكان الإيطالي دانييل بيسا الذي لم يلتحق بصفوف الفريق في المعسكر الخارجي المقام في سلوفينيا، مع احتمال انضمام بيسا لصفوف فريق البطائح على سبيل الإعارة.