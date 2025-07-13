شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يستأنف تدريباته اليوم استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يستأنف فريق الاتحاد السكندري بقيادة أحمد سامي تدريباته الجماعية اليوم، الأحد، ضمن برنامج التحضير لخوض منافسات الموسم الجديد، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون.

وأنهى مجلس إدارة النادى، برئاسة محمد سلامة القائم بأعمال رئيس النادي، إجراءات التعاقد مع الثنائي محمد متولی "كناريا" لاعب خط الوسط لمدة ثلاثة مواسم، ومحمد تونى لاعب خط الوسط لمدة موسم رياضي، في إطار تدعيم صفوف الفريق استعداداً للموسم الرياضي الجديد.

وتم وضع بند يتضمن إمكانية ضمهما بصفه نهائية عقب نهاية الموسم، ويأتي ذلك ضمن صفقة تبادلية تمت مع نادى سيراميكا، تضمنت انتقال اللاعب محمد المغربي إلى صفوف سيراميكا، مقابل حصول زعيم الثغر على خدمات الثنائى "كناريا وتونی"، كذلك اعتبار انتقال الثنائى محمود عجيب ونور علاء إلى نادى الاتحاد السكندرى ضمن بنود الصفقة، دون تحمل النادي أي مقابل مادى نظير انضمامهما لصفوف زعيم الثغر.

جاء إتمام هذه الصفقة بناءً على الرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة أحمد سامي، والذي أشاد بإمكانات "كناريا وتونی"، مؤكدا أن انضمامهما يُمثل إضافة فنية مميزه لخط وسط الفريق في المرحلة المقبلة.

