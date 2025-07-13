شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الزمالك يتعادل مع الأهلى 2-2 ويتوج بالدورى للمرة الخامسة والان مع تفاصيل الخبر

في مثل هذا اليوم 13 يوليو 1984، تعادل الزمالك مع الأهلى في القمة 54 لبطولة الدوري ليتوج الفارس الأبيض بطلا للإيجبشيان ليج للمرة الخامسة في تاريخه، فلقد أقيمت القمة رقم 54 في ختام مباريات الأسبوع رقم 22 والأخير لمسابقة الدوري موسم 1983-1984، والحاسمة للقب البطولة، دخل الزمالك المباراة وهو متصدر برصيد 35 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي، ولم يكن أمام الراحل محمود الجوهري، المدير الفني للأهلي آنذاك، بديلا سوى الفوز، وصفوف الفريق ينقصها اللاعبون الدوليون المشاركون في أولمبياد لوس أنجلوس، وعلى رأسهم "محمود الخطيب، مصطفى عبده، مجدى عبدالغني، طاهر أبوزيد، ربيع ياسين، ومعهم مختار علي مختار، والحارسان ثابت البطل وإكرامي الشحات للإصابة".

وجاء تشكيل الأهلي في المباراة مكونا من: أحمد شوبير، حمدي أبوراضى، محمود صالح، محمد حشيش، مدحت رمضان، علاء ميهوب، ضياء السيد، خالد جاد الله، أسامة عرابي، محمد عامر "كابتن الفريق" ، زكريا ناصف.

وفي الشوط الثاني خرج ضياء السيد المصاب ونزل تيسير محمد بدوى في الدقيقة 21، ثم رمضان السيد بدلا من حمدي أبوراضي، ما دفع الجوهري لإجراء تغيير تكتيكي في أرض الملعب حيث لعب مدحت رمضان ظهير أيمن بدلا من أيسر، وعاد أسامة عرابي للظهير الأيسر.

بينما كان التعادل أو الفوز يكفى الزمالك لاستعادة اللقب الغائب آخر 5 مواسم، والذى كان يغيب عنه كل من عادل المأمور، إبراهيم يوسف، بدر حامد، محمد حلمي" للانضمام للمنتخب في بطولة أولمبياد 1984.

ودخل الزمالك المباراة بقيادة محمود أبورجيلة بتشكيل مكون من: عادل المندوه، محمد صلاح الدين، سعيد الجدى، أشرف قاسم، هشام يكن، جمال عبدالحميد، فاروق جعفر "كابتن الفريق"، أيمن يونس، نصر إبراهيم، الغاني إيمانويل كوارشي، طارق يحيى ، ونزل إسماعيل يوسف بدلا من جمال عبدالحميد، وأحمد عبدالحليم بدلا من نصر إبراهيم.

بصافرة إيطالية للحكم بيترو ديليا انطلقت ضربة البداية، وفى الدقيقة 12 احتسب الحكم خطأ على حمدي أبوراضى، رفعها طارق يحيى ويقابلها نصر إبراهيم في شباك أحمد شوبير، لينال شرف تسجيل أول هدف رسمي في شباك أيوب الكرة المصرية، بعد عذرية استمرت 732 دقيقة.

وفى الدقيقة 36 تعادل الأهلي من ضربة جزاء سجلها خالد جاد الله، وفى الشوط الثاني أعاد الغاني كوارشي التقدم للزمالك في الدقيقة 31 بقذيفة رأسية، قبل أن يدرك علاء ميهوب هدف التعادل للأهلي قبل نهاية المباراة بخمسة دقائق.

وشهدت المباراة طرد زكريا ناصف لاعب الأهلي لتعديه بالركل لمحمد صلاح الدين لاعب الزمالك، ليتوج الأبيض بلقب الدوري للمرة الخامسة في تاريخه.

وعلى المستوى المحلى فاز الزمالك ببطولة الدورى المصرى الممتاز 14 مرة، وفاز ببطولة دورى منطقة القاهرة 14 مرة، ودورى منطقة الجيزة مرة، وتمكن من حصاد بطولة كأس مصر 29 مرة، ويعتبر الزمالك أول فريق مصرى يفوز ببطولة كأس مصر تحت مسمى كأس السلطان حسين، وفاز بكأس السوبر المصرى 4 مرات.



وفاز الفارس الأبيض أيضًا ببطولة كأس الاستقلال مرتين، وكأس السلطان مرتين، وفاز بكأس أكتوبر مرة، وكأس حب مصر مرة، وهى البطولة التى أقيمت لمرة واحدة وفاز بها نادى الزمالك، عندما سجل جمال عبد الحميد الهدف الوحيد فى مرمى أحمد شوبير حارس الأهلى فى الدقيقة 82، وكأس دورة الإسكندرية الصيفية ثلاث مرات، وكأس الاتحاد مرة، وكأس الملك فؤاد ثلاث مرات.

وعربيا فاز الزمالك بكأس الأندية العربية مرة، وفاز بكأس دورة الأردن الدولية مرتين، وفاز بكأس السوبر المصرى السعودى مرتين، وتمكن نادى الزمالك من الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا 5 مرات، واحتفظ بكأس البطولة المسماة كأس أحمد سيكو تورى بعد فوزه بالكأس للمرة الثالثة فى تاريخه سنة 1993، وكان أول فريق مصرى يحتفظ بكأس البطولة، وفاز بكأس السوبر الأفريقى 5 مرات، وكأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة، وكأس الكونفدرالية الأفريقية مرتين، وبطولة كأس الأفروآسيوية للأندية مرتين وهو صاحب الرقم القياسى فى الفوز بهذه البطولة.



وإجمالا فاز الزمالك طوال تاريخه بـ82 بطولة محلية وقارية وإقليمية، ليصبح واحدًا من أكثر الأندية فوزا بالبطولات فى الوطن العربى.