شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يقترب من ضم عبده يحيى مهاجم غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب عبده يحيى مهاجم فريق غزل المحلة من الانتقال إلى سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق السكندرى الموسم المقبل.

ويعد عبده يحيى من أفضل المهاجمين فى بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث شارك فى 27 مباراة هذا الموسم، وتمكن من تسجيل 3 أهداف.

‎وفى نفس السياق، دخل فريق غزل المحلة، بقيادة علاء عبد العال، معسكرًا مغلقًا في القاهرة ضمن التحضيرات للموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

‎ومن المقرر أن يتخلل المعسكر عدد من المباريات الودية التي سيُعلن عنها لاحقًا، بهدف تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا قبل انطلاق المنافسات الرسمية.