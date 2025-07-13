شكرا لقرائتكم خبر عن كريم الدبيس بعد إعارته لسيراميكا: "أهلاوى طول عمرى وأتمنى دعمكم" والان مع تفاصيل الخبر

حرص كريم الدبيس لاعب الأهلي على توجيه رسالة إلى الجماهير الحمراء، عقب إنهاء إجراءات إعارته إلى نادي سيراميكا ضمن صفقة انتقال محمد شكري إلى النادي الأهلي قادما من سيراميكا.

وكتب الدبيس عبر حسابه على إنستجرام: "شكرا من القلب لجمهور الأهلي العظيم على كل الحب والمساندة .. كنت فخور بوجودي وسطكم وأنا واحد منكم وأهلاوي طول عمري، وأتمنى دعمكم يستمر ليا في اللي جاي ولنا عودة في القريب العاجل بإذن الله".



منشور كريم الدبيس

وأتم مسئولو النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع محمد شكري ظهير أيسر سيراميكا، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الموسم الجديد، في صفقة تبادلية بموجبها ينضم خالد عبد الفتاح وكريم الدبيس إلى نادي سيراميكا، حيث ينضم الأول على سبيل البيع النهائي والثاني على سبيل الإعارة مع دفع مقابل مالي إلى سيراميكا.

وتوصل الناديان إلى اتفاق نهائي على تفاصيل الصفقة التبادلية بعد الاتفاق على الأسماء التي ستنضم من الأهلي إلى سيراميكا ضمن هذه الصفقة.

من ناحية أخرى، يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي الإثنين المقبل على ملعب التتش الاستعداد للموسم الجديد، حيث سيتدرب الفريق لمدة أربعة أيام على ملعب التتش قبل السفر إلى تونس يوم 18 يوليو الجاري لبدء المعسكر الخارجي هناك.

وقال مصدر في النادي الأهلي ، إن الوديات التي سيخوضها الفريق في معسكر تونس قد تشهد تغييراً بعد اعتذار فريقي الترجي والأفريقي التونسيين عن مواجهة الأهلي، الأمر الذي جعل إدارة القلعة الحمراء تتفق مع نادي شباب بلوزداد الجزائري لمواجهته ودياً، حيث سيتواجد الفريق الجزائري بتونس في نفس الفترة التي سيتواجد فيها الأهلي هناك، وبذلك سيلعب الأهلي أول مباراة ودية يوم 21 يوليو أمام اتحاد قسنطينة الجزائري ثم مواطنه شباب بلوزداد يوم 25 على أن يختتم الوديات يوم 28 بمواجهة النجم الساحلي التونسي في الاحتفال بمرور مائة عام على تأسيسه.