شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الفتاح: انتقالى لسيراميكا خطوة جديدة فى حياتى وأتمنى العودة للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

أكد خالد عبد الفتاح لاعب الأهلى السابق أن انتقاله لسيراميكا ستكون خطوة جديدة فى حياته، ويتمنى أن يعود للمشاركة من جديد من أجل العودة من جديد للأهلى الذى لم يحظ بالمشاركة معه خلال الفترة الأخيرة.



وأضاف لاعب الأهلى السابق، فى تصريحات لملعب أون مع سيف زاهر، أنه حزين على نتائج الفريق الأحمر فى كأس العالم للأندية، خاصة أنه وزملاءه كانوا يمنون النفس بتحقيق نتائج أفضل مما تحققت فى ظل التدعيمات القوية التى قامت بها الإدارة قبل انطلاق المسابقة.



وكشف مدافع سيراميكا الجديد أن الإسبانى ريبيرو المدير الفنى للأهلى شدد عليه أنه سيعتمد كمدافع فى منطقة قلب الدفاع قبل أن يرحل عن صفوف الفريق فى ظل تواجد عدد كبير من اللاعبين.



وعن سوء خط دفاع الأهلى أكد خالد عبد الفتاح أن دفاع الفريق الأحمر من أقوى خطوطه وليس كما أشاع البعض خاصة وأن لاعبيه عانوا من إصابات كثيرة بالإضافة لرحيل رامى ربيعة للعين الإماراتى ، بالإضافة لإعتزال التونسى على معلول .



واختتم خالد عبد الفتاح تصريحاته حديثه بأنه تلقى مكالمة هاتفية من على ماهر المدير الفنى لسيراميكا لتحفيزه قبل الإنضمام لمعسكر سيراميكا ، مشددا أنه سيبذل قصارى جهده من أجل اللعب بشكل أساسى مع فريقه الجديد.