شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العزيز محيلبة ضمن أقوى 6 رماة فى العالم ويحقق المركز الخامس عالميا والان مع تفاصيل الخبر

في إنجاز عالمي يُضاف إلى سجل الرياضة المصرية، نجح الرامي المصري عبد العزيز محيلبة في التأهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم للرماية (أطباق الحفرة) والمقامة حاليًا بمدينة لوناتو الإيطالية، بعد أن حقق نتيجة مميزة في التصفيات بلغت 121 طبقًا من أصل 125، ليتأهل بذلك ضمن أفضل 6 رماة على مستوى العالم.

وفي منافسات الفاينال، واصل محيلبة تألقه ليُحقق المركز الخامس عالميًا، متفوقًا على عدد من أمهر رماة العالم من بين 186 رامياً ورامية يمثلون نخبة المنتخبات الدولية.

ويُعد هذا الإنجاز إضافة جديدة لرصيد الرياضة المصرية، ويعكس مدى تطور مستوى المنتخب الوطني للرماية، خاصة في منافسات أطباق الحفرة، والتي تُعد من أكثر المسابقات صعوبة وتنافسية على الساحة العالمية.

ويُذكر أن عبد العزيز محيلبة هو أحد أبرز نجوم الرماية في مصر والقارة الأفريقية، حيث مثّل مصر في العديد من المحافل الدولية، وكان له بصمة مميزة في الألعاب الأولمبية والبطولات العالمية، وسبق له التتويج بعدة ألقاب على المستويين العربي والدولي.

وهنأ أعضاء الاتحاد المصري للرماية، برئاسة حازم حسني، البطل عبدالعزيز محيلبة بهذا الإنجاز المشرف، معربين عن فخرهم بما حققه من تمثيل مشرف لمصر في محفل عالمي كبير.

كما تقدم الاتحاد بالشكر والتقدير إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على دعمه المتواصل لرياضة الرماية، وجهوده في توفير كل سبل النجاح للأبطال المصريين في مختلف الرياضات.

في السياق ذاته، أعرب الاتحاد عن بالغ تقديره ل ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، لما يُقدمه من دعم متواصل واهتمام دائم باللجنة والاتحادات الرياضية، وحرصه على توفير مناخ احترافي يساعد الأبطال على التألق ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.