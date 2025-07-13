شكرا لقرائتكم خبر عن رودلفو لا رانجو: الزمالك اشترط الكشف الطبى على شيكو بانزا قبل التوقيع معه والان مع تفاصيل الخبر

أكد رودلفو لارنجو نائب رئيس نادى استريلا أمادورا البرتغالى، أن الأنجولى شيكو بانزا مهاجم الفريق، انتقل بالفعل للزمالك، وحاليا متواجد بالقاهرة للانخراط فى تدريبات القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وأضاف نائب رئيس النادى البرتغالى، فى تصريحات لملعب أون مع سيف زاهر، أن مسئولى الزمالك اشترطوا توقيع الكشف الطبى على اللاعب قبل التوقيع معه، وهو ما وافقنا عليه بالفعل نظرا لثقتنا الكبيرة فى مهاجمنا الذى يعد أحد أفضل اللاعبين فى أنجولا على الإطلاق ويحظى بإمكانيات وقدرات فنية خاصة.

وكشف رودلفو لارانجو أن ناديه حصل على توقيع اللاعب منذ 8 سنوات والذى انتقل فيهم للدورى القبرصى لمدة 3 مواسم، كان فيها أحد أفضل اللاعبين هناك ثم عاد فى الموسم الحالى للدورى البرتغالى من جديد.

واختتم لارانجو حديثه قائلا إننا نتمنى التوفيق للاعب، خاصة أنه انتقل لأحد أكبر الأندية الأفريقية، وإننا نعلم قوة الزمالك، لذا فإننا نتمنى التوفيق للاعب فى مشواره الجديد، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أنه يتحفظ على ذكر الأمور المادية، مؤكدا أنه يفضل تركها لمسئولى الزمالك.