شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يستعد بقوة لبدء فترة الإعداد مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

حرص محمد شريف لاعب الأهلي على أداء تدريبات بدنية منفردة فى منزله للاستعداد بقوة قبل انطلاف فترة الإعداد بالفريق الأحمر الاثنين المقبل، لرفع لياقته البدنية ويكون على أتم استعداد للموسم الجديد.

ويعد محمد شريف سابع صفقات الأهلي الصيفية بعد عودة كل من تريزيجيه وديانج وبيكهام والتعاقد مع زيزو وبن رمضان وسيحا، ومن بعده ياسين مرعي.

من ناحية أخرى، يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي الإثنين المقبل على ملعب التتش الاستعداد للموسم الجديد، حيث سيتدرب الفريق لمدة أربعة أيام على ملعب التتش قبل السفر إلى تونس يوم 18 يوليو الجاري لبدء المعسكر الخارجي هناك.

وقال مصدر في النادي الأهلي، إن الوديات التي سيخوضها الفريق في معسكر تونس قد تشهد تغييراً بعد اعتذار فريقي الترجي والأفريقي التونسيين عن مواجهة الأهلي، الأمر الذي جعل إدارة القلعة الحمراء تتفق مع نادي شباب بلوزداد الجزائري لمواجهته ودياً، حيث سيتواجد الفريق الجزائري بتونس في نفس الفترة التي سيتواجد فيها الأهلي هناك، وبذلك سيلعب الأهلي أول مباراة ودية يوم 21 يوليو أمام اتحاد قسنطينة الجزائري ثم مواطنه شباب بلوزداد يوم 25 على أن يختتم الوديات يوم 28 بمواجهة النجم الساحلي التونسي في الاحتفال بمرور مائة عام على تأسيسه.