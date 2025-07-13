شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل حامد حمدان: اللاعب رفض عرضا خرافيا من بيراميدز لرغبته فى اللعب للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

كشف سمير الحاوي وكيل أعمال الفلسطيني حامد حمدان لاعب فريق بتروجت، وتطورات مفاوضات الزمالك مع الفريق البترولي لضم اللاعب.

وقال الحاوي، في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "حامد حمدان تلقى عرضا من بيراميدز خرافيا، ولكن اللاعب رفض بسبب رغبته اللعب للزمالك".

وأضاف: "انضمام حامد حمدان فرحة شعب فلسطين، لأن شعب فلسطين يتابع الموضوع، واللاعب عائلته والده ووالدته وإخوته زملكاوية، واللاعب منذ 8 مواسم في مصر من أجل تحقيق حلم اللعب للزمالك".

وتابع: "اللاعب سبق له اللعب للأهلي ومر بأندية عديدة منذ أن وصل لبتروجت وحلمه اللعب للزمالك".

واستطرد: "البيان الذي أصدره نادي بتروجت اليوم ليس حاسما، والباب لم يُغلق، وحامد حمدان أبلغ مسؤولي بتروجت أنه لن يلعب مرة أخرى في بتروجت".

وأردف: "أحمد رضا ساب الفريق في منتصف الموسم من أجل اللعب للأهلي، على الرغم من صعوبة الموسم الماضي، وسيد عيد يعشق حامد حمدان، ودا عزائي الوحيد، ولكن سيد عيد لم يقف على اللاعب".

وأكد سمير الحاوي أن حامد حمدان أخبر مسؤولي بتروجت برغبته في اللعب للزمالك، واللاعب حال انتقاله للأبيض سيكون كواليتي مختلف لم يدخل الزمالك عبر تاريخه، وهذا اللاعب يشبه محمد عبد الشافي، متابعا: "حامد حمدان ليس نمرودا أو بتاع فلوس، والدليل رفض عرض من بيراميدز بملايين الملايين من اجل اللعب للزمالك".

وقال الحاوي: "اللاعب لديه قصة كبيرة جدا سيرويها عقب انتقاله للزمالك، وإدارة النادي انهاردة هتقعد مع حامد حمدان، وحال إصرار اللاعب على الرحيل إدارة بتروجت لن تمانع من رحيله وسترد على إدارة الزمالك وسيحددوا طلباتهم المادية".

وأضاف: "اللاعب قال لإدارة بتروجت أنا مش عايز غير الزمالك وده حلمي، ⁠إدارة بتروجت رفضت بيع اللعب من حيث المبدأ ولما مسؤولي الزمالك كلموهم ردوا عليهم إن اللاعب مش للبيع حتى محددوش أي طلبات مادية".

وتابع: "حمدان قعد مع المشرف العام على الكرة ومع المدير الفني قالوا له معندناش مشكلة نمشيك لكن رئيس النادي قاله انت واحد من الأعمدة الرئيسية ومش هنسيبك".