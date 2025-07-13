شكرا لقرائتكم خبر عن ملك إسماعيل: مصر قريبة من تحقيق ميدالية أولمبية للسيدات فى الخماسى الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت البطلة المصرية ملك إسماعيل عن سعادتها الكبيرة بالتتويج بالميدالية الذهبية في منافسات التتابع المختلط تحت 21 عامًا، ضمن منافسات بطولة العالم للتتابعات للخماسي الحديث، المقامة بالإسكندرية.

وقالت ملك إسماعيل فى تصريحات صحفية، "الحمد لله على التتويج والمنافسة كانت قوية جدًا، خاصة مع فرق كبيرة زي بولندا والفريق المحايد، لكننا كنا مركزين، وقدرنا نحسم السباق ونحقق الميدالية الذهبية لمصر".

وأضافت، "أنا كنت متوقعة إن المنافسة تكون أقل، لكن البطولة كانت على مستوى عال جدا، وده زاد من قيمة الإنجاز اللي حققناه".

وتحدثت ملك عن تأثير إلغاء الفروسية واستبدالها بالموانع قائلة، "وجود الموانع بدل الفروسية خلى التحدي أكبر، وبقى المجال مفتوح لعدد أكبر من اللاعبين واللاعبات للمنافسة، خصوصًا إن الموانع مهارة يقدر يتقنها الصغير قبل الكبير".

وعن تطور مستوى السيدات في الخماسي الحديث، أوضحت أن الفترة الأخيرة شهدت طفرة واضحة، مش بس في عدد المشاركات لكن كمان في قوة الأداء، وأصبح عندنا أكتر من اسم قادر ينافس على ميداليات عالمية.

وأكدت ملك أن حلم الميدالية الأولمبية النسائية أصبح أقرب، قائلة: مفيش مستحيل وإحنا بنشتغل ونتعب والنتائج بدأت توصل وإن شاء الله في لوس أنجلوس 2028 نحقق حلمنا ونجيب ميدالية أولمبية للسيدات في الخماسي.