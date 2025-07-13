شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينهى اتفاقه مع أحمد راضى لتدعيم صفوف فريق كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالسبت، 12 يوليو 2025 09:57 م
أنهى مسئولو نادى الزمالك الإتفاق مع أحمد راضى لاعب كرة اليد السابق بالأهلى وسبورتنج لتدعيم صفوف الفريق الأبيض فى الموسم الجديد بعقد يمتد لمدة 3 مواسم.
أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك مؤخرا، برئاسة حسين لبيب، عن التعاقد مع يوسف عمرو، لاعب المقاولون العرب، لتدعيم صفوف فريق 2008 لكرة اليد بالقلعة البيضاء.
ووقع يوسف عمرو على عقود انضمامه لنادي الزمالك، عقب الجلسة التي جمعته بالكابتن حسن يسري، رئيس جهاز كرة اليد بالنادي.
وتمكن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، من التعاقد مع بيجاد مروان، لاعب سبورتنج، لتدعيم صفوف فريق كرة اليد بالقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.
سبورتنج حصل على مقابل مبلغ مالي كبير من الصفقة، بالإضافة إلى انتقال يوسف عزو لاعب الزمالك إلى سبورتنج.
وتواجد هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، حسن يسري، رئيس جهاز كرة اليد، داخل نادي سبورتنج خلال الساعات الماضية، حيث أنهيا المفاوضات مع إدارة النادي، وحصلا على الاستغناء الرسمي الخاص باللاعب، قبل أن يوقع على عقود انضمامه إلى الزمالك.
ويأتي هذا التعاقد ضمن خطة إدارة القلعة البيضاء لدعم الفريق بعناصر قوية ومميزة، استعدادًا للمنافسة على جميع البطولات والألقاب في الموسم الجديد.
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