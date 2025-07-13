شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يعلن تجديد عقد لاعبه على الفيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت، برئاسة وليد دعبس، تجديد تعاقد لاعبه علي الفيل مدافع الفريق وذلك ضمن خطة النادي في الحفاظ على العناصر الأساسية والمميزة بالفريق استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

ويُعد علي الفيل أحد الركائز الأساسية بصفوف فريق مودرن سبورت وأحد أهم لاعبي خط الدفاع بمسابقة الدورى المصرى دوري نايل خلال المواسم الأخيرة.

من ناحية أخرى، يخضع محمود ممدوح مهاجم فريق حرس الحدود للكشف الطبي قبل إتمام التعاقد مع مودرن سبورت خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق الموسم المقبل.

وساهم محمود ممدوح مع حرس الحدود في 6 أهداف خلال الموسم الماضى، بعدما سجل 5 أهداف وصنع آخر في 23 مباراة خاضها مع الفريق الساحلى.

وكان نجح مسئولو مودرن سبورت بالتعاقد مع كمال السيد حارس مرمى الإسماعيلي السابق ومحمد يسري مدافع المنصورة ومحمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي ورشاد المتولي صانع ألعاب بتروجت لمدة 4 أعوام في صفقة انتقال حر بعد اتهاء عقده مع بتروجت وعماد حمدي قادما من الإسماعيلي.

ويسعى مجدى عبد العاطى حاليا من تجهيز جميع اللاعبين بدنيا وفنيا خلال التدريبات الجماعية، التي تقام على الملعب الفرعى لاستاد القاهرة الدولى.