شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة منتخب مصر للناشئات مواليد 2008 لليد أمام رومانيا وديا والان مع تفاصيل الخبر

خاض منتخب مصر للناشئات مواليد 2008 لكرة اليد مواجهة قوية أمام منتخب رومانيا وديا انتهت بفوز منتخب رومانيا بنتيجة 25-24 فى المباراة التي أقيمت بين الفريقين بالمركز الأوليمبي بالمعادى.

انتهى الشوط الأول بتقدم منتخب رومانيا بنتيجة 13-10 و جاءت المباراة فى مجملها قوية و حماسية و سريعة بين الفريقين بعد أن قدم أداء قوى و منظم من لاعبات الفريق الوطنى على مدار شوطي المباراة وهى اول مباراة ودية دولية لهذا الجيل من اللاعبات الصغيرات امام منتخب اوروبى.

يضم الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطنى للناشئات مواليد 2008، قاسم إبراهيم مدير فنى - محمد دعبس مدرب عام - محمد عبد المنعم مدرب حراس مرمى - سحر محمود ادارى الفريق - كابتن احمد على معد بدنى كابتن سميرة جمعة معد بدنى دكتورة مريم نجم طبيبة الفريق كابتن محمد كمال محلل اداء - محمد حنيدق منسق اعلامى المنتخبات الوطنية المصرية.

تأتى المباراة الودية أمام منتخب رومانيا فى اطار الاستعدادات لبطولة أفريقيا للناشئات و المقرر اقامتها فى الجزائر العام الجارى و قد قام الجهاز الفنى للمنتخب الوطني بقيادة قاسم ابراهيم و الكابتن محمد دعبس المدرب العام بمشاركة جميع اللاعبات فى المباراة و ذلك للوقوف على مستوى كل لاعبة و هى تعد تجربة قوية للفريق الوطني.