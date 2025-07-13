شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يجدد المفاوضات مع شلبى ونيمار.. ونقطة خلاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

جدد مسئولو نادي البنك الأهلي مفاوضاتهم مع ثنائي الزمالك، مصطفى شلبي وسيد نيمار، من أجل التعاقد معهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

وعقدت إدارة البنك الأهلي جلسة جديدة مع اللاعبين خلال الساعات الماضية، لمواصلة التفاوض حول التفاصيل المالية الخاصة بعقودهما، في ظل رغبة النادي في حسم الصفقة بشكل نهائي.

ورغم التفاهم بشأن البنود الفنية ومدة التعاقد، إلا أن الخلاف لا يزال قائمًا بين الطرفين بسبب المقابل المالي، حيث يتمسك اللاعبان بالحصول على راتب سنوي أعلى مما عرضه مسئولو البنك الأهلي، الأمر الذي أدى إلى تعطيل المفاوضات حتى الآن.

وتسعى إدارة البنك الأهلي إلى الوصول لصيغة تفاهم ترضي جميع الأطراف، في ظل اقتناع الجهاز الفني بإمكانيات الثنائي، وقدرتهما على تقديم إضافة قوية للفريق خلال الموسم المقبل.

فى الوقت ذاته يرغب نادى الزمالك فى التعاقد مع أحمد ربيع لاعب البنك الأهلى، ولم يتم حسم الصفقة بشكل رسمى حتى الوقت الحالى.