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الامارات | شفيونتيك تسحق أنيسيموفا.. وتزهو بـ "تنس ويمبلدون"

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وكالات 0 تبليغ

  • الامارات | شفيونتيك تسحق أنيسيموفا.. وتزهو بـ "تنس ويمبلدون" 1/2
  • الامارات | شفيونتيك تسحق أنيسيموفا.. وتزهو بـ "تنس ويمبلدون" 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرزت البولندية إيغا شفيونتيك باكورة ألقابها في بطولة ويمبلدون لكرة المضرب ثالثة البطولات الثلاث الكبرى في الغراند سلام، والسادس الكبير في مسيرتها بسحقها منافستها الأميركية أماندا انيسيموفا 6-0 و6-0 السبت في المباراة النهائية.
واحتاجت البولندية الى 57 دقيقة فقط لتُجهز على أنيسيموفا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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