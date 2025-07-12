الامارات | شفيونتيك تسحق أنيسيموفا.. وتزهو بـ "تنس ويمبلدون"

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شكرا لقرائتكم خبر عن شفيونتيك تسحق أنيسيموفا.. وتزهو بـ "تنس ويمبلدون" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرزت البولندية إيغا شفيونتيك باكورة ألقابها في بطولة ويمبلدون لكرة المضرب ثالثة البطولات الثلاث الكبرى في الغراند سلام، والسادس الكبير في مسيرتها بسحقها منافستها الأميركية أماندا انيسيموفا 6-0 و6-0 السبت في المباراة النهائية.
واحتاجت البولندية الى 57 دقيقة فقط لتُجهز على أنيسيموفا.
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