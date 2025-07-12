الامارات | جياد الإمارات تتألق وتحصد 3 ألقاب في اليوم الختامي لمهرجان "جولاي كب"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصلت جياد الإمارات تألقها لليوم الثالث على التوالي، بتحقيقها ثلاثية جديدة في اليوم الختامي من مهرجان "جولاي كب"، الذي أسدل الستار عنه اليوم السبت على مضمار "نيوماركت"، وتضمن منذ انطلاقته الخميس الماضي، 18 من أقوى الأشواط على ساحة موسم السباقات البريطاني.

وجاءت أقوى الانتصارات في اليوم الختامي، بشعار فريق "غودولفين" العالمي، بفوز الجواد "سابا ديرزرت" بإشراف المدرب شارلي آبلبي وقيادة الفارس وليام بيوك، بلقب الشوط الخامس "سوبرلاتيف ستيكس" المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الثانية "جروب2" لمسافة 1400 متر.

واستهلت أولى انتصارات اليوم الختامي، مع المهر "مور ثندر" بشعار سهيل سعيد، وإشراف المدرب وليام هاغس، بعدما قاده الفارس توم ماكواند للفوز بلقب الشوط الثالث "كأس بنبوري" المخصص لخيول فئة "التكافؤ" ومسافة 1400 متر عشبي.

وعاودت جياد "غودولفين" وضع بصمتها، بتعزيز "الشعار الأزرق الملكي" رصيده في المهرجان إلى ثمانية انتصارات، بفوز الجواد "فيفث كولوم" بإشراف المدربين جون وثيدي غوسدن، وقيادة الفارس ريان مور بلقب الشوط الرابع المخصص لخيول فئة "التكافؤ" ومسافة الميل (1600 متر عشبي)