الامارات | النصر يتعاقد مع الصربي لوكا ميليفوجيفيتش لموسم واحد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة النصر لكرة القدم التعاقد مع اللاعب الدولي الصربي لوكا ميليفوجيفيتش لموسم واحد، قادمًا من نادي شباب الأهلي، في صفقة تهدف إلى تعزيز خيارات الفريق بخبرات ميدانية كبيرة.

وكان ميليفوجيفيتش أحد الركائز الأساسية في تشكيلة شباب الأهلي خلال الموسم الماضي، إذ أسهم بشكل بارز في قيادة الفريق لتحقيق رباعية تاريخية، وقدم مستويات مميزة جعلته من أبرز لاعبي خط الوسط في الدوري الإماراتي.

ويمتاز اللاعب الصربي بخبراته الواسعة، سواء على الصعيد الأوروبي أو الخليجي، إلى جانب قدرته على قراءة اللعب وتنظيم خط الوسط، ما يجعله إضافة فنية قوية لـ “العميد” في الموسم المقبل