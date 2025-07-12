الامارات | إنريكي يكشف سر نجاح باريس سان جيرمان.. ويختار أفضل مدرب في العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب باريس سان جيرمان لويس إنريكي أن مفتاح طفرة فريقه يكمن في الروح الجماعية وليس الاعتماد على التألق الفردي، إذ يستعد بطل فرنسا وأوروبا لمواجهة تشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم غداً الأحد (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات).

ويسعى الفريق الباريسي، الذي تعززت معنوياته بانتصاره التاريخي في دوري أبطال أوروبا قبل أكثر من شهر، للفوز بلقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه.

وأشرف لويس إنريكي على تحول كبير في باريس سان جيرمان بعدما استبدل النجوم المغادرين نيمار وليونيل ميسي وكيليان مبابي بفريق ديناميكي وشاب يجسد فلسفته الكروية الشاملة.

وفي حديثه خلال مؤتمر صحافي في ملعب ميتلايف في نيوجيرزي، قلل المدرب الإسباني من أهمية التلميحات حول كونه الشخصية المركزية في الفريق، وأشاد بدلا من ذلك بالتزام اللاعبين بتحقيق هدف مشترك.

وقال لويس إنريكي «لست نجما.. أنا أحب عملي. أستمتع بمسيرتي المهنية، خاصة في الأوقات الصعبة. عندما لا تسير الأمور على ما يرام، أشعر بتحسن.. من الجيد أن تسير الأمور على ما يرام، لأن أفضل ما في الفوز هو إسعاد جماهيرنا. كنت أفضل بكثير عندما تعرضت للنقد مقارنة بتلقي الثناء».

وألمح لويس إنريكي، الذي قاد برشلونة سابقا للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، إلى أن هذا الموسم قد يكون بين الأفضل في مسيرته التدريبية لكنه أكد أن النجاح لن يتحدد إلا بعد نهائي اليوم.

وقال: «ربما يكون هذا أفضل موسم في مسيرتي التدريبية. لكن لا يزال أمامنا نهائي للفوز به. عندما نفوز سنتحدث عنه».

وسلط المدرب الإسباني الضوء أيضا على الطبيعة المتقلبة لكرة القدم، وضرب المثل بمعاناة مانشستر سيتي الأخيرة كقصة تحذيرية.

وأوضح: «رأينا مانشستر سيتي، على سبيل المثال. فازوا بكل شيء العام الماضي ثم خسروا عشر مباريات.. بيب جوارديولا لا يزال أفضل مدرب في العالم، ولا يزالون ينتقدونه بشكل كبير، لذلك أفضل النقد على المديح لأنه يجعلك تشعر بالتواضع، إنه الواقع».

وجدد لويس إنريكي رؤيته لنهج يضع الفريق في المقام الأول، قائلا «يجب أن نكون فريقا يضم أحد عشر نجما وليس نجما واحداً أو اثنين فقط. ولا حتى أحد عشر ربما 13 أو 15 نجما.. النجم الحقيقي يجب أن يكون الفريق بالكامل. هذا ما يجسده نادينا. سنخسر مجددا قريبا بالتأكيد. نريد نجوما لكن في خدمة الفريق».

ومن المتوقع أن تكون مباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي مثيرة، إذ يتنافس الفريقان على إضافة لقب دولي ثمين إلى سجلهما. ويسعى الفريق الباريسي لاختتام عامه الحافل بالألقاب برفع كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه. (إعداد أحمد الخشاب للنشرة العربية)