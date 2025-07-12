الامارات | "وحش كرة القدم" يرعب العالم.. موعد نهائي مونديال الأندية بين سان جرمان وتشيلسي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبحث باريس سان جرمان الفرنسي عن تعزيز خزانته بلقب تاريخي آخر بعد فوزه بمسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى، عندما يلتقي تشلسي الانجليزي غداً الأحد (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات) في نهائي كأس العالم للاندية في كرة القدم بنسختها الأولى.

وتوجه فريق العاصمة الفرنسية الى الولايات المتحدة بعد تتويجه بطلا لأوروبا باكتساحه انتر ميلان الايطالي 5-0 في نهائي ميونيخ في أواخر مايو، قبل أن يظهر تفوقه الواضح خلال مجريات مونديال الأندية.

استهل فريق المدرب الاسباني لويس إنريكي المسابقة باكتساح أتلتيكو مدريد الإسباني (4-0) في دور المجموعات، قبل أن يتغلب «وحش كرة القدم» على انتر ميامي الاميركي بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالنتيجة ذاتها في ثمن النهائي وصولا الى التفوق على بايرن ميونيخ الألماني (2-0) في ربع النهائي.

وبلغ سان جرمان مستوى آخر عندما سحق ريال مدريد الاسباني بقيادة نجمه السابق كيليان مبابي برباعية نظيفة، وكان من الممكن أن تنتهي المباراة بنتيجة أكبر.

وبات الباريسيون الآن على مشارف تحقيق إنجاز استثنائي آخر، من خلال الظفر بجميع ألقاب المسابقات التي خاضوها في موسم 2024-2025 الماراثوني وإضافة لقب آخر مهم الى جانب لقبيه المحلي والقاري.

ويعد سان جرمان المرشح الأوفر حظا في المباراة النهائية التي ستقام على ملعب ميتلايف الذي يتسع لـ 82500 مشجع في نيوجرسي، التي من المرتقب أن يتابعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لكن نجمه الشاب ديزيريه دويه أحد أفضل نجومه هذا الموسم أصرّ أن الفريق لا يخشى من خطر التساهل.