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الامارات | الفجيرة يجدد عقد صانع الألعاب إبراهيم الكندي

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محمد فاضل - الفجيرة 0 تبليغ

  • الامارات | الفجيرة يجدد عقد صانع الألعاب إبراهيم الكندي 1/2
  • الامارات | الفجيرة يجدد عقد صانع الألعاب إبراهيم الكندي 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الفجيرة عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي عن تجديد عقد اللاعب إبراهيم الكندي لموسمين، وذلك لتمثيله في الموسم المقبل بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

ويتمتع إبراهيم الكندي بمكانة فنية معروفة كصانع ألعاب متميز  من خلال مساهمته بتسجيل أهداف كثيرة للفريق كما في الموسم الماضي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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