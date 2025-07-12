الامارات | الفجيرة يجدد عقد صانع الألعاب إبراهيم الكندي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الفجيرة عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي عن تجديد عقد اللاعب إبراهيم الكندي لموسمين، وذلك لتمثيله في الموسم المقبل بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

محمد يوسف

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