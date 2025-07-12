الامارات | الفجيرة يجدد عقد صانع الألعاب إبراهيم الكندي

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شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة يجدد عقد صانع الألعاب إبراهيم الكندي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الفجيرة عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي عن تجديد عقد اللاعب إبراهيم الكندي لموسمين، وذلك لتمثيله في الموسم المقبل بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم.
ويتمتع إبراهيم الكندي بمكانة فنية معروفة كصانع ألعاب متميز من خلال مساهمته بتسجيل أهداف كثيرة للفريق كما في الموسم الماضي.
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