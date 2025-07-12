شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستقر على شراء بيكهام نهائيًا من سيراميكا بدلا من نظام الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

توصل مسئولو النادي الأهلي إلى اتفاق مع نظرائهم في نادي سيراميكا لشراء أحمد رمضان بيكهام مدافع الأخير على سبيل البيع النهائي، بعدما كان الاتفاق قبل مشاركة الفريق الأحمر في كأس العالم للأندية على الانضمام على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء مقابل دفع مبلغ مالي محدد مسبقاً.

وانضم بيكهام للأهلي في نفس موعد السفر إلى أمريكا للمشاركة في مونديال الأندية وظهر بشكل طيب في الأوقات التي شارك فيها بقميص الأهلي، وهو ما دفع إدارة ناديه إلى التفكير في شرائه بشكل نهائي بدلا من فكرة انضمامه على سبيل الإعارة.

من ناحية أخرى، يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي الإثنين المقبل على ملعب التتش الاستعداد للموسم الجديد، حيث سيتدرب الفريق لمدة أربعة أيام على ملعب التتش قبل السفر إلى تونس يوم 18 يوليو الجاري لبدء المعسكر الخارجي هناك.

وقال مصدر في النادي الأهلي ، إن الوديات التي سيخوضها الفريق في معسكر تونس قد تشهد تغييراً بعد اعتذار فريقي الترجي والأفريقي التونسيين عن مواجهة الأهلي، الأمر الذي جعل إدارة القلعة الحمراء تتفق مع نادي شباب بلوزداد الجزائري لمواجهته ودياً، حيث سيتواجد الفريق الجزائري بتونس في نفس الفترة التي سيتواجد فيها الأهلي هناك، وبذلك سيلعب الأهلي أول مباراة ودية يوم 21 يوليو أمام اتحاد قسنطينة الجزائري، ثم مواطنه شباب بلوزداد يوم 25 على أن يختتم الوديات يوم 28 بمواجهة النجم الساحلي التونسي في الاحتفال بمرور مائة عام على تأسيسه.